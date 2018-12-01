Тюменские фермеры повышают качество сельхозпродукции «борщевого набора»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-01T13:16:13+03:00

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Фермеры Заводоуковского района готовятся увеличить производственные мощности предприятия и приступить к глубокой переработке продукции.

Так называемый «борщевой набор» (картофель, свекла, морковь) от крестьянского хозяйства «Дружба» пользуется большим спросом у потребителей в регионе и за его пределами.

Продукция реализуется через розничные торговые сети, рынки северных Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Омской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов РФ, сообщает "Тюменская область сегодня".

- Кроме того, овощная продукция нашего производства востребована у учреждений социальной сферы,— подчеркнул генерального директора крестьянского хозяйства Иван Шишканов. — Хочу отметить, что урожайность и валовый сбор овощей – это не самоцель для предприятия. Во главу угла мы ставим качество продукции.

Сейчас покупатели, многие из которых отказались от возделывания приусадебного участка и хотят на даче больше отдыхать, предпочитают видеть на прилавках магазинах вымытые овощи, расфасованные в красивую упаковку. Спрос на резаные, бланшированные овощи у населения только начал формироваться, потому что люди пока не очень доверяют термически обработанной продукции, считает глава КХ.

- Да, стоимость в этом случае увеличивается, но зато при приготовлении блюд остается меньше отходов и брака, что ценят занятые карьерой люди, предпочитающие меньше времени тратить на кулинарные работы, - отметил Иван Шишканов.