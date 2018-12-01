Браконьерам, орудующим в Тюменской области, увеличили таксу за незаконную рыбылку

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-01T12:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Штрафы за незаконную рыбную ловлю выросли в разы. Таксы за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в связи с незаконным выловом рыбы, изменились с ноября 2018 года в соответствии с постановлением Правительства России.

Например, за незаконный промысел одного экземпляра сибирского осетра, независимо от размера и веса, установлена такса в размере более 160,5 тыс. рублей.

Незаконная добыча икры осетровых видов рыб будет стоит 54,9 тыс. рублей за 1 килограмм. За каждый ее килограмм дополнительно учитывается 100% таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50% таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

Противозаконная добыча нельмы обойдется нарушителю в 10,8 тыс. рублей, муксуна - в 3,6 тыс. рублей, стерляди - в 4,5 тыс. рублей, судака - в 3,3 тыс. рублей.

- В регионе за 9 месяцев 2018 года прошло 377 рейдов, зафиксировано 680 случаев нарушений рыбоохранного законодательства. Арестовано и изъято 1 тыс. 813 орудий лова, 19 плавсредств и 2 тыс. 108 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов, - сообщает отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сумма предъявленных исков составила 267 тыс. рублей. К административной ответственности привлечены 349 граждан, 34 должностных и 14 юридических лиц, наложено штрафов на общую сумму более 1,2 млн. рублей, передает «Тюменская линия».