Юные тюменцы поучаствовали в региональном слете лидеров Российского движения школьников

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-01T09:57:22+03:00

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Порядка 300 школьников, педагогов и кураторов со всей Тюменской области приняли участие в региональном слете лидеров Российского движения школьников, который с 24 по 26 ноября проходил в «Ребячьей республике». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ребята посетили мастер-классы, прослушали образовательную программу на круглых столах и дискуссионных площадках, а также погрузились в направления РДШ.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов рассказал участникам о возможностях развития общественных движений в регионе, подчеркнул значимость РДШ для ребят и поблагодарил кураторов за то, что связали свой профессиональный путь с этим движением.

По словам руководителя аппарата Российского движения школьников Михаила Телушкина, у тюменских кураторов РДШ высокий уровень компетенции. По сравнению со многими другими регионами, они «глубоко в теме», достаточно компетентны и заинтересованы в развитии движения.

-. Я бы пожелал участникам слета использовать максимально те знакомства и связи, которые они здесь получают, в своей жизни повседневной и учебе и неформального общения, - сказал Михаил Телушкин.

Кроме того, в рамках слета прошла школа социального проектирования «Под парусом мечты», где ребята защитили 35 социальных проектов. Победителями стали 15 активистов, которые получили ресурсную поддержку на реализацию своих инициатив. По итогам слета были награждены самые активные ребята и педагоги.

КСТАТИ

В рамках слета впервые был сформирован детский оргкомитет. Дети наравне со взрослыми выполняли ответственные задачи, собирали информацию, разводили отряды и работали в штабе.