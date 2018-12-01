Участники викторины о Тюменской области могут получить полезные подарки

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-01T10:06:14+03:00

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Знатоки Тюменской области, ответившие правильно на вопросы, могут стать обладателями практичных призов.

В первом в России мобильном приложении-викторине о родном крае «Открой свою Тюменскую область» можно соревноваться с друзьями, случайными соперниками и компьютерным игроком. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. Отвечая на вопросы, они получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы.

Напомним, в игре собраны более 5000 вопросов об области, над которыми работали участники клуба ЧГК, историки, филологи, краеведы и журналисты.

В игре появились новые подарки: теплые шапки и перчатки, рюкзак, термос и портативное зарядное устройство для телефона. Кроме того, здесь можно выиграть блокнот, поясную сумку, блокнот, кепку, кружку, чехол, термокружку и значки. Организаторы также анонсируют скорое появление свитшотов, анораков и бомберов.