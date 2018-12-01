В Уватском районе появится новый индустриальный парк

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-01T09:45:20+03:00

Он расположится на территории промышленной зоны в Туртасе

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В Уватском районе промышленная зона в Туртасе площадью 170 гектаров станет площадкой для создания муниципального индустриального парка. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на её территории расположены 4 трансформаторные подстанции, подходит газопровод, а в 500 метрах находится газораспределительная станция производительностью 200 тысяч кубометров в сутки.

Здесь же проложены сети водоснабжения мощностью 720 кубометров в сутки, расположены водозабор и сети водоотведения. Неподалёку от площадки находится железнодорожная станция «Юность Комсомольская», а в пяти километрах – федеральная трасса «Тюмень – Ханты-Мансийск».

По словам главы администрации Уватского района Сергея Путмина, за последнее время в Тюменской области реализованы несколько подобных проектов. В частности, открыты индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский».

- Мы уже имели возможность изучить опыт создания и наполнения технопарков и готовы пройти по этому пути с учетом нашей специфики. Особенности технопарков – готовая инфраструктура и пакет господдержки – подтолкнут развитие наших промышленных площадок, - отметил он.

Индустриальный парк предназначен для размещения производств по переработке торфа, изготовлению стройматериалов, столярной продукции и сборных домов. С помощью железнодорожных тупиков можно организовать доставку, погрузку и хранение грузов и дальнейшей их транспортировки. Здесь возможно разместить деревоперерабатывающее производство и крупные логистические центры федеральных торговых сетей.