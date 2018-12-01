Тюменцы собирают пряжу, чтобы согреть вязаными вещами недоношенных малюток

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-01T09:06:06+03:00

Одежду вяжут без пуговок и узелков, швов и резинок, с открытыми местами для катетеров

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Тюменские мастерицы вяжут специальную теплую одежду недоношенным малышам. Пряжу приносят неравнодушные горожане, готовые поучаствовать в этом благом деле.

Ее принимают в клубе «28 петель», чтобы превратить в одежки без пуговок и узелков, швов и резинок, с открытыми местами для катетеров.

«Задача клуба - создание вязаной одежды для согревания «торопыжек» - деток, родившихся раньше срока с экстремально низким весом от 500 г до 2 кг. Для поддержания тепла, для рефлекторного массажа, для стимулирования двигательной активности этим деткам нужны одежки из 100% шерсти - шапочки, кофточки, носочки и одеялки, а также из хлопковой нити», - рассказали в клубе.

Принести пряжу можно по адресам: студия «Нежно» (ул. Республики, 92), студии вязания Bobini ( ул. Республики, 26, офис 400) и магазин «Крохотные детки» (ул. Осипенко, 81, офис 609), сообщает «Вслух.ру».