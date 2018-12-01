130 человек из тюменских диаспор сразились за кубок «Дружбы народов»

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-01T08:01:35+03:00

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Межнациональный турнир проходил в два дня: стыковочные игры, полуфинал и финал. Первое место завоевала сборная Азербайджана со счетом 7:3, второе место заняла сборная лезгинов, а третье — сборная России. Турнир прошел под девизом: «Национальностей много, игра одна!» и стал итоговым событием проекта «Единства нации». Мунис Мустафаев, руководитель проекта, отмечает, что вместе с организаторами хотели объединить младшее поколение со старшем, помочь найти друзей, единомышленников. А в условиях спортивной борьбы, создать межкультурный диалог, чтобы диаспоры могли обменяться опытом и узнать о культуре других национальностей.

— Почему футбол? Потому что это один из видов спорта, в который играют в каждом уголке мира, он объединяет множество людей разных национальностей. В Тюмени проживают люди более ста разных национальностей, что как ни футбол может собрать их на одной площадке, — отмечает Мунис. На участие в турнире заявились 25 команд, но по футбольному регламенту отбор прошли 13. Все с разным уровнем подготовки: любители, профессиональные спортсмены и бывшие игроки.

— По опыту прошлого года были истории, когда участники находили друзей среди других национальных сообществ, и также среди своей диаспоры, поскольку узнавали друг друга лучше на тренировках. Это не может не радовать, потому что единение со своим народом всегда важно. И, конечно, межкультурный диалог, который смогли создать организаторы, помогает не только лучше разобраться со своей культурой, но и познакомиться с другими, — отметила Дарья Ермакова, руководитель Центра продюсирования сообществ в мультицентре «Моя территория».

Организаторы также отметили, что механизмы, представленные социальными органами власти эффективны, но не предусматривают вовлечение большого количества молодежи. Поэтому решили выступить инициаторами в проведении проекта для объединения тюменских диаспор и выиграли грант во второй волне конкурса «Моя идея», где получили финансовую поддержку в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, турнир за кубок «Дружбы народов» проходит с 2017 года. Раньше участники сами вносили членские взносы, на средства которых закупались награды, призы и памятки.