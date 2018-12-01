Истории тюменцев станут частью спектакля о детстве
Молодежный театральный центр «Космос» готовит новую постановку в жанре классического драматического театра в синтезе с авторским видеоартом и документальным кино.
За основу взята пьеса современного драматурга Дмитрия Богославского «Внешние побочные» - о детстве и невозможности вернуться в него.
Режиссер постановки петербуржец выпускник курса Анатолия Праудина в РГИСИ Роман Муромцев рассказал, что в команде проекта не только актеры, но и видеографы и композиторы. Один из них Алексей Шляков — лидер сибирской фолк-рок-группы «НЕва».
- На кастинг в начале ноября пришло много непрофессиональных актёров, а также людей, не связанных с творчеством. Мы спрашивали их про детство, с чем оно связано, с каким конкретным местом в Тюмени, - поделился режиссер Роман Муромцев, - хотелось, чтобы люди рассказали про другую, неформальную Тюмень.
В результате, горожане рассказали истории про «заброшки», старую железную дорогу, деревянный дом, на месте которого теперь автостоянка, тюменский рок-клуб, Цветной бульвар и многое другое. Некоторые из них настолько зацепили режиссера, что станут частью сюжета будущего спектакля. Его премьера состоится 29 декабря в молодежном театральном центре «Космос», передает «Мой портал».