Истории тюменцев станут частью спектакля о детстве

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-01T07:18:14+03:00

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Молодежный театральный центр «Космос» готовит новую постановку в жанре классического драматического театра в синтезе с авторским видеоартом и документальным кино.

За основу взята пьеса современного драматурга Дмитрия Богославского «Внешние побочные» - о детстве и невозможности вернуться в него.

Режиссер постановки петербуржец выпускник курса Анатолия Праудина в РГИСИ Роман Муромцев рассказал, что в команде проекта не только актеры, но и видеографы и композиторы. Один из них Алексей Шляков — лидер сибирской фолк-рок-группы «НЕва».

- На кастинг в начале ноября пришло много непрофессиональных актёров, а также людей, не связанных с творчеством. Мы спрашивали их про детство, с чем оно связано, с каким конкретным местом в Тюмени, - поделился режиссер Роман Муромцев, - хотелось, чтобы люди рассказали про другую, неформальную Тюмень.

В результате, горожане рассказали истории про «заброшки», старую железную дорогу, деревянный дом, на месте которого теперь автостоянка, тюменский рок-клуб, Цветной бульвар и многое другое. Некоторые из них настолько зацепили режиссера, что станут частью сюжета будущего спектакля. Его премьера состоится 29 декабря в молодежном театральном центре «Космос», передает «Мой портал».