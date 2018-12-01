2018-12-01T05:46:13+03:00
Общество

Погода в Тюмени 1 декабря: повсеместно пройдет небольшой снег

В Тюмени потеплеет до - 9 градусов
Анна Полякова
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Погода в Тюмени 1 декабря: повсеместно пройдет небольшой снегПогода в Тюмени 1 декабря: повсеместно пройдет небольшой снегФото: Анна Полякова
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В первый день зимы в Тюменской области, по прогнозам метеорологов, будет переменная облачность, днем 1 декабря повсеместно пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах наблюдается слабая изморозь, ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха днем -8…-13, местами до -18 градусов.

В Тюмени ожидается -9 градусов, пасмурно, в первой половине дня пройдет кратковременный снег. Такая же погода будет в Ялуторовске и Заводоуковске, однако осадки будут здесь более продолжительными.

В Тобольске столбик термометра опустится до -19 градусов, но будет солнечно и днем без осадков.

В Ишиме -12 градусов, пасмурно и снежно, северный ветер 4 м/с.

Существует народная примета, если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот. Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много. Если в этот день погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.

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