2018-12-01T18:26:50+03:00
Общество

Тюменские детки-инвалиды прогулялись по Арт-бульвару и парку «Беззаботных развлечений»

Центр «Родник» устроил праздник для ребятишек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/club45872798Фото: https://vk.com/club45872798
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В тюменском областном реабилитационном центре «Родник» в последний день осени, 30 ноября, прошёл праздник для детей-инвалидов. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменского области, «путешествие» в «Город больших и малых детских Побед» устроили в преддверии Международного дня инвалидов.

Маленькие пациенты с ограниченными особенностями здоровья не только проходят в центре необходимые медицинские процедуры, но и весело и с пользой проводят свободное время. В «Городе Побед» их ждали увлекательные занятия и интересные встречи. Например, на площади «Отличного здоровья» медицинские работники «Родника» рассказали ребятам о том, как вести здоровый образ жизни, а в скверах «Активного движения» и «Спортивных достижений» научились поддерживать хорошую физическую форму.

Развивать внимание, память и мышление ребятам помогали педагоги-психологи на «Улице Самопознания». Театральные игры прошли на станции «Театральная», а танцевальные игры – в парке «Беззаботных развлечений». На проспекте «Весёлых говорушек» ребята пробовали на себе эффективные техники развития речи, а на Арт-бульваре – учились мастерить оригинальные подарки своими руками и превратились в любимых героев с помощью аквагрима.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о новом чудо-аппарате, который появился в «Роднике». Новое эффективное оборудование «Полимаг-02» лечит низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем, ведь магнитотерапия – один из самых эффективных и безопасных методов физиотерапевтического лечения.

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