«ПРОДО Тюменский бройлер» готовит для тюменцев новогодние вкусняшки

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-01T11:08:14+03:00

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Одно из крупнейших предприятий Тюменской области – птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» - планирует реализовывать продукцию за пределы регионы в ближайшем будущем. Об этом в субботу сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

Как отметила директор птицефабрики Оксана Величко, в настоящее время государственная политика направлена на поддержку экспортных вариантов, поэтому в нынешних условиях мясо птицы можно поставлять на рынки Ближнего Востока, Азии и Китая, тем более что именно в Азии очень любят мясо птицы, а в ОАЭ потребляют 105 кг мяса на человека в год.

- Из-за больших температур, которые доходят до 40- 50 градусов летом, производство бройлеров дорогостоящее занятие. В части оснащения местные птицефабрики очень технологичны, но конечный продукт все равно выходит с высокой ценой. Тюменская халяльная продукция пользуется все большим спросом. Мы трепетно следим за всеми технологиями ее производства, - отметила Оксана Величко.

Тем временем, «Тюменский бройлер» готовится презентовать тюменцам новинки для новогоднего стола. По словам директора птицефабрики, специалисты предприятия придумали оригинальные кулинарные рецепты из продуктов, которые будет легко готовить и не отнимут много времени.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» укрепила свои позиции в международном рейтинге производителей мяса птицы. Сертификат элитного клуба «Ross 140» вручили коллективу предприятия на форуме, который на днях прошёл в Дубае.