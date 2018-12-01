СЕГОДНЯ 06:16 2018-12-01T06:16:24+03:00

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В 2018 году анализ на ВИЧ-инфекцию сдали более 388 тысяч человек, а это более 26% всей области. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области со ссылкой на пресс-службу Центра профилактики и борьбы по СПИД, в этом году тюменские медики вместе с реабилитационным центром помощи наркозависимым «Поколение» начали абсолютно новый для России проект - «Тестирование на ВИЧ жителей труднодоступных населенных пунктов».

По словам руководителя РЦПН «Поколение» Натальи Устюжаниной, внимание медиков привлекли жители сёл и деревень Нижнетавдинского и Тобольского районов. В тестировании задействовали реабилитационные центры для наркопотребителей этих территорий.

- В рамках проекта у 821 протестированных получено 19 положительных результатов. Это совершенно разные люди, разных возрастов и социального положения. Несмотря на то, что тест на ВИЧ прошло больше людей, чем в прошлом году, число вновь выявленных ВИЧ-положительных тюменцев уменьшилось почти на 11%, - рассказала Наталья Устюжанина.

Сегодня в Тюменской области с диагнозом ВИЧ живут 16950 человек (1,1% населения). Как отметила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам ВИЧ-инфекции Ольга Саража, в настоящее время в Тюменской области снижаются темпы распространения ВИЧ-инфекции.

- Мы также отмечаем, что инфекция вышла из групп риска и распространяется среди общего населения, доказательством тому служит преобладание полового пути передачи инфекции, - отметила Ольга Саража.

В этом году половым путём заразились 59% вновь выявленных пациентов, хотя в 2017 году этот показатель составлял менее 52%. Отметим, что тюменские специалисты не собираются ослаблять усилия по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции.