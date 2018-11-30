Чтобы вернуть iPhone тюменцы пришлось заплатить 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-30T16:10:34+03:00

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Чтобы вернуть себе свой iPhone 8 жителю Тюменского района пришлось заплатить 150 тысяч рублей. Мужчина задолжал по кредиту и в отношение него Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство.

Тюменец никак не хотел оплачивать долг и все время скрывался. На днях он сам явился к приставу и попросил объяснить, как можно оплатить задолженность. Он пояснил, что неоднократно обращался в службу с этим вопросом, но никто ему не помог.

В ходе разъяснений о вариантах оплаты должник говорил, что все равно не понимает как технически это сделать. Поняв, что мужчина лукавит, судебный пристав составил акт описи-ареста на iPhone 8 должника. Однако мужчина не хотел отдавать айфон, говоря, что он уже практически оплатил долг и действия судебного пристава незаконны.

Оказалось, мужчина хотел ввести в заблуждение пристава — после ареста телефона он все-таки предъявил квитанцию о частичной оплате задолженности, которую произвел за несколько часов до визита в отдел. Но это ему не помогло, айфон изъяли. Чтобы вернуть любимую вещь, на следующий день должник погасил задолженность в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного управления ССП РФ по Тюменской области.