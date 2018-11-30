На Цветном бульваре в Тюмени появились необычные таблички

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-30T15:04:28+03:00

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Необычные цветные таблички появились на Цветном бульваре в Тюмени. Они указывают на страны СНГ: Азербайджан, Беларусь, Армению и Казахстан и расстояние до этих стран.

Таблички установлены в преддверии международного проекта «Talk-форум Культuritsa», который пройдет в Тюмени состоится 9 декабря в музейном комплексе имени Словцова. В этот день, по будут работать площадки с международными экспертами по направлениям: креативные индустрии, медиа и социальное предпринимательство, творчество и урбанистика, передает пресс-служба мультицентра «Моя территория».

- Взаимодействие со странами СНГ – это история, которая нас объединяет. Важно поддерживать общение, делиться друг с другом опытом. Для форума мы выбрали пять направлений, интересных сейчас молодежи, – рассказала руководитель проекта Дарья Ермакова.

Форум состоится в третий раз. В сентябре 2017 года был блогер-квест. Страны СНГ отправляли и принимали блогера. Он в течение пяти дней тестировал культурную среду другой страны. Артist-quest Культuritsa стартовал в декабре. Художники из стран СНГ встречались на онлайн-площадке, где выкладывали свое портфолио. Победитель выиграл поездку в Тюмень, где познакомился с местным креативным кластером и создал два арт-объекта.