Автобусы №29 в Тюмени меняют схему движения

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-30T14:54:03+03:00

По новому маршруту они начнут курсировать с 9 декабря

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В Тюмени автобусный маршрут № 29 «Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский» с 9 декабря изменит схему движения.

Автобус начнет курсировать по улицам Воровского, Энергетиков, Пермякова. Из схемы движения исключаются остановки «Кросно», «з-д Медоборудования», «Школа № 41» (в направлении улицы Гилёвская роща), СибНИПИгазстрой.

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты «Школа № 41» (ул. Энергетиков, 102, строение 7, в сторону ул. Республики), «ул. Воровского» (в направлении ул. Новаторов), «ул. Воровского» (в сторону ул. Энергетиков), «Автовокзал» (в прямом и обратном направлениям), «Сталепромышленная», «Мировой суд ЛАО», «Пригородный рынок».

В МКУ «Тюменгортрансе» также сообщили, что на время перекрытия по улице Одесской из схемы движения маршрута исключились остановки «Медицинский университет», «ул. Котовского» в прямом и обратном направлениях. Автобусы осуществляют движение в объезд по улицам Республики и Мельникайте.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.