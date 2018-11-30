В Тюмени заработала почта Деда Мороза

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-30T14:28:03+03:00

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Специальный новогодний ящик почты Деда Мороза заработал в центральном отделении Почты России в Тюмени. Он будет принимать письма и открытки главному зимнему волшебнику до 23 декабря.

Центральное отделение находится в здании бывшего Главпочтамта по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 56. К отправке принимаются послания, оплаченные по установленному тарифу пересылки по России.

Выемка писем и открыток осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Верхнем Устюге.

- Помимо стандартных почтовых конвертов тюменцы отправляют доброму волшебнику авторские конверты, украшенные наклейками или рисунками новогодней тематики. Такие почтовые отправления всегда обращают на себя внимание сотрудников почты и дарят позитивные эмоции получателю, - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Сейчас в почтовых отделениях представлен широкий ассортимент новогодних открыток и конвертов. Особой популярностью пользуются почтовые конверты с нанесенным почтовым адресом Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг.