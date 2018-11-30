Под ноль: тюменский лесоруб уничтожил участок леса

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-30T13:58:55+03:00

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Жителя Заводоуковского района обвиняют в незаконной рубке 195 сосен и трех берез. Вместо выборочной рубки на выделенном участке он провел сплошную и полностью уничтожил участок леса. Ущерб природе и государству составил более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Преступление было совершено с 1 июля по 8 августа 2018 года. По версии следствия, обвиняемый для проведения лесозаготовки в интересах жительницы района, заключил договор купли-продажи лесных насаждений в объеме 120 кубических метров деревьев. Вырубка растений должна была быть выборочной, для этого деревья специально проклеймили и сообщили обвиняемому. Однако мужчина проигнорировал это и провел сплошную вырубку.

В отношение лесоруба возбуждено уголовное дело на основании ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Расследование ведет Заводоуковский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Тюменской области.

Сейчас собрано достаточно доказательств вины лесоруба, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинения и направления в суд, сообщили в областном управлении СКР.