2018-11-30T12:02:45+03:00
Звезды

В Тюменской области стартуют дни еврейской культуры

Тюменцев ждёт много чего интересного
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: комитет по делам национальностей Тюменской областиФото: комитет по делам национальностей Тюменской области
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В Тюменской области в преддверии праздника Хануки с 1 декабря стартуют дни еврейской культуры начнутся в Тюменской области. Как сообщает департамент культуры Тюменской области со ссылкой на комитет по делам национальностей Тюменской области, участников ждут многочисленные концерты, выставки, лектории, спектакли и экскурсии. Все они познакомят с богатыми традициями и культурой еврейского народа и расскажут историю тюменской еврейской общины.

По традиции, национально-культурный марафон начнётся с VII шахматного турнира на приз тюменской синагоги 1 декабря в 16 часов. На соревнования соберутся титулованные спортсмены из России, но и ближнего зарубежья. 5 декабря в 19 часов все желающие смогут узнать об истории яркого иудейского праздника Хануки и правилах зажигания восьмисвечного традиционного праздничного светильника – ханукии.

Творческие коллективы и исполнители 9 декабря в 16 часов исполнят традиционные и современные еврейские песни и зажгут последнюю свечу Хануки. Все желающие смогут угоститься сладкими пончиками, фалафелем и традиционным еврейским блюдом – латкесом.

Тюменская иудейская община 11 и 12 декабря проведёт лекцию-экскурсию по тюменской синагоге и выставку архивных фотографий «Старый фотограф», посвящённую творчеству Соломона Кардонского. На следующий день, 13 декабря, пройдёт круглый стол «Еврейский артефакт» и презентация фотоальбома Иосифа Шустера.

15 декабря в 17 часов в «Еврейском кинозале» покажут короткометражные фильмы «Корова Брандта», «Лестница Шустера» и «Лестница Шустера. Мир теней», созданные тюменской синагогой совместно с «ДроваленСтудио». Завершением Дней еврейской культуры станет показ спектакля «Адресат выбыл», основанного на письмах двух друзей детства еврея Макса и немца Мартина. Начало 16 декабря в 14 часов.

Все мероприятия пройдут в тюменской синагоге (ул. Кирова, 44).

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