В Тюмени мигранта поймали на мелкой взятке полицейскому

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-30T11:48:18+03:00

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В Тюмени будут судить иностранца, который пытался дать взятку полицейскому. Пьяного мужчину 30 октября доставили в отдел полиции для составления административного протокола за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. При проверке документов выяснилось, что задержанный не россиянин, он приехал из соседнего государства и нарушает режим пребывания в стране.

Мигрант, понимая, что ему грозит штраф и выдворение, предложил полицейскому 10 тысяч рублей, чтобы тот не возбуждал дела. Однако полицейский не согласился взять деньги и сообщил о действиях задержанного сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование вел Следственный отдел по Центральному округу областного управления СКР. Сейчас собрано достаточно доказательств вины иностранца, в связи с чем материалы направлены прокурору для утверждения обвинения и рассмотрения в суде, сообщили в областном управлении СКР.