2018-11-30T11:29:00+03:00
Происшествия

Тюменца, убившего гантелей мать, признали невменяемым

Его отправят на принудительное лечение
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменца, убившего гантелей мать, признали невменяемымТюменца, убившего гантелей мать, признали невменяемымФото: Ольга Крыльцова
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Тюменца, который гантелей убил свою пожилую мать, признали невменяемым. По заключению специалистов, мужчина страдает острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении. С учётом степени тяжести совершенного преступления, а также психического расстройства мужчина нуждается в принудительном лечении.

В связи с чем расследование уголовного дела завершено и материалы в ближайшее время будут переданы прокурору для решения в суде вопроса о направлении тюменца в психбольницу, сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, преступление было совершено рано утром 11 октября. 51-летний сын, разозлившись на больную мать, за которой он ухаживал длительное время, нанес ей несколько ударов по голове гантелей. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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