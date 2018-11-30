Тюменца, убившего гантелей мать, признали невменяемым

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-30T11:29:00+03:00

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Тюменца, который гантелей убил свою пожилую мать, признали невменяемым. По заключению специалистов, мужчина страдает острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении. С учётом степени тяжести совершенного преступления, а также психического расстройства мужчина нуждается в принудительном лечении.

В связи с чем расследование уголовного дела завершено и материалы в ближайшее время будут переданы прокурору для решения в суде вопроса о направлении тюменца в психбольницу, сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, преступление было совершено рано утром 11 октября. 51-летний сын, разозлившись на больную мать, за которой он ухаживал длительное время, нанес ей несколько ударов по голове гантелей. От полученных травм женщина скончалась на месте.