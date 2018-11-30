Жителя Тобольска будут судить за фиктивную регистрацию граждан России

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-30T11:11:35+03:00

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На жителя Тобольска заведено уголовное дело за фиктивную регистрацию в своих квартирах россиян. Мужчина прописал на своей жилплощади денадцать человек, но фактически они у него не жили. С каждого человека он брал по тысяче реблей.

Объявление о возможности такой регистрации тоболяк разместил на своей странице в социальной сети. Горожанин, регистрируя людей, предупреждал, что оформит проживание только на бумаге, фактически жить люди будут в другом месте.

Нарушение закона выявили сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский». Подозреваемый свою вину полностью признал. Теперь нму грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.