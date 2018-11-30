В Тюменской области индекс производства сельхозпродукции составил 105,5%

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-30T10:50:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2017 году в Тюменской области успешно реализованы несколько крупных инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли, что положительно отразилось на объемах производства продукции сельского хозяйства. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, индекс производства сельхозпродукции составил 105,5% при плановом значении 100,5 %. Два года назад эта цифра составляла 100,1 % процент. Индекс производства продукции растениеводства составил 109,2% при плановом значении 100,1%, а индекс производства продукции животноводства - 102,9 % при плановом значении 100,9 %.

Так, в октябре 2017 года в Нижнетавдинском районе открылся свинокомплекс «Тюменский», который предусматривает цикл по разведению, выращиванию и селекции свиней. Свинокомплекс планирует выпускать порядка 4 тысяч тонн свинины в живом весе. В том же 2017-м в Юргинском районе появился комплекс по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тыс. тонн живой массы в год.

В Ишимском районе был запущен завод «АминоСиб» по производству лизина. После выхода на проектную мощность на предприятии появится до 200 новых рабочих мест. Каждый год завод планирует выпускать 30 тысяч тонн лизина, 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и 1,5 млн декалитров спирта.

Ещё один важный сельскохозяйственный инвестпроект – молочно-товарный комплекс группы компаний «Дамате», который функционирует в селе Усть-Ламенка Голышмановского района. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 42 тысяч тонн молока в год.