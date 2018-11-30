2018-11-30T10:18:28+03:00
Общество

Плотники и мебельщики из Тюменской области борются на чемпионате «Молодые профессионалы»

Турнир начался 29 ноября
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Плотники и мебельщики из Тюменской области борются на чемпионате «Молодые профессионалы»Плотники и мебельщики из Тюменской области борются на чемпионате «Молодые профессионалы»Фото: pixabay.com
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Лесопромышленный комплекс Тюменской области представлен в двух компетенциях VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2019) – плотницкое дело и мебельное производство.

Как рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области, конкурсантами в компетенции «Плотницкое дело» стали студенты Тюменского лесотехникума и Западно-Сибирского государственного колледжа Максим Привалов, Никита Скоробогатов, Анатолий Стебеков, Александр Платонов и Александр Косарев. Ещё двое студентов – Алексей Самойлов и Анастасия Игишева – соревнуются в компетенции «Производство мебели».

Как рассказала эксперт в компетенции «Мебельное производство» Елена Быкова, если ребята пройдут отборочный этап, то тогда они войдут в расширенный состав национальной сборной в Казани, а потом отправятся на международные соревнования EuroSkills. По её словам, в компетенции «Мебельное производство» они участвуют уже второй год подряд, что способствует её развитию и привлечению молодых профессионалов в мебельную отрасль.

- Участниками уже заинтересовались несколько предприятий. В частности, творческая мастерская Мошкиных и мебельная фабрика «Заречье», – рассказала она.

Помимо Елены Быковой, главными экспертами выступают преподаватели и заведующие производства. В их числе – Александр Баранов из Тюменского лесотехникума, Сергей Клочко и Вячеслав Феллер из Западно-Сибирского государственного колледжа, а также приглашенный сертифицированный эксперт Наталья Петроченко и директор ООО «Карсикко» Павел Усков.

Напомним, целью международного движения WorldSkills International является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем объединения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире.

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