2018-11-30T10:18:45+03:00
Здоровье

Опыт тюменских остеопатов оценили коллеги из других регионов страны

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Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря выступила соорганизатором научно-практической конференции в КазаниКлиника семейной остеопатии доктора Аптекаря выступила соорганизатором научно-практической конференции в Казани
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Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря (Тюменский институт мануальной медицины) выступила соорганизатором научно-практической конференции «Остеопатия в педиатрической практике. Комплексное лечение задержки психоречевого развития у детей». Форум, собравший около 200 участников из девяти регионов страны, прошел в Казани на минувшей неделе.

На конференции выступили ведущие специалисты в области остеопатии, неврологии, стоматологии, логопедии, нейрофизиологии. Обсуждались различные аспекты междисциплинарного взаимодействия врачей и педагогов при диагностике, лечении и профилактике речевых нарушений.

Тюменцы представили несколько докладов, а главный внештатный специалист Минздрава РФ по остеопатии в УрФО Игорь Аптекарь провел также учебно-практический семинар.

- Сейчас практически каждый четвёртый ребенок имеет те или иные нарушения развития речи. Врачи-остеопаты нашей клиники при работе с такими пациентами тесно взаимодействуют как с докторами других специальностей – неврологами, педиатрами, стоматологами, отоларингологами, – так и с нейропсихологами, логопедами и педагогами. И мы видим, что при комплексном подходе результаты гораздо лучше, – отметил он.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по остеопатии в УрФО Игорь Аптекарь провел семинар в Казани

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по остеопатии в УрФО Игорь Аптекарь провел семинар в Казани

- Игорь Аптекарь показал нам причины нарушений и поделился опытом остеопатической помощи при задержке речевого развития у детей. Уже применила полученные знания на приеме. Результат – потрясающий! Счастливы и доктор, и пациент, – поделилась впечатлениями на странице в Facebook одна из участниц конференции.

АНО «Тюменский институт мануальной медицины», лицензия департамента здравоохранения Тюменской области № ЛО-72-01-002726 от 02.03.2018 г

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