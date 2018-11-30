2018-11-30T09:44:46+03:00
Общество

В Тюмени открывают Галерею застройщиков

На ней будет представлена вся информация о строящихся и готовых к продаже квартирах
Маргарита КАЛИНКИНА
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Галерея застройщиков Тюмени откроется в городе 3 декабря. На ней будет размещена вся информация о строящихся квартирах и компаниях, которые их возводят. Здесь же будет информация о банках и их ипотечных предложениях.

Сейчас в регионе жилье строят 86 организаций. В стадии строительства находится 219 домов общей площадью 2 млн. 594,8 тыс.кв.м, из них в долевом строительстве – 164 дома общей площадью 2 млн. 027 тыс.кв.м. Ежегодно заключается более 10,5 тыс. договоров долевого участия на общую сумму порядка 32 млрд. рублей.

Галерея застройщиков Тюмени - это еще один инструмент для реализации жилищной политики на территории Тюменской области, отметили в Главном управлении строительства региона. Она обеспечит качественную и достоверную информацию по предложениям на рынке новостроек, и даст гарантию безопасности покупки.

С начала года на продажу было выставлено почти 60 тысяч квартир, из них уже приобретено чуть более 30 тысяч.

За январь-сентябрь тюменцы оформили 15 940 ипотечных кредитов по ставке 9,7% годовых, это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года.

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