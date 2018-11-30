2018-11-30T09:20:27+03:00
Экономика

Из Англии в Тюмень доставили почти 43 тысячи суточных цыплят

Их закупила одна из птицефабрик региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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Партия суточных цыплят из Великобритании прибыла авиарейсом в Тюмень. Из туманного Альбиона самолетом доставлены 42 700 птенцов. Живой груз предназначен для крупнейшей птицеводческого предприятия Тюменской области ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова».

Инспекторы Россельхознадзора провели внешний осмотр цыплят, а также проверили их документы. В результате живой груз получил разрешение на дальнейшее передвижение к птицефабрике. На месте пребывания иностранцы будут проходить месячный карантин, который является дополнительной гарантией от заноса в регион заразных болезней животных из иностранных государств, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

В ведомстве также отметили, что на это предприятие заграничные цыплята поступают не в первый раз. Такой подход позволит повысить производственные показатели, увеличить объемы производимой продукции.

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