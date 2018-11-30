Тюменские врачи пользуются экспертной системой УЗИ с широким спектром применения

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-30T09:05:55+03:00

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Экспертная система УЗИ, недавно поступившая в КДЦ «Эндос», может работать в условиях многозадачности и проводить исследования органов брюшной полости, а также в области гинекологии, кардиологии, ангиологии, урологии, ортопедии, онкологии и др. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, например, этот аппарат будут применять при наличии показаний на определённом этапе щитовидной железы.

По словам врача «Консультативно-диагностического центра «Эндос» Михаила Терёшина, у цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностической системы экспертного класса со спектральным, цветовым и энергетическим допплером – широкий спектр применения.

- УЗ-сканер оснащен одной из самых передовых и перспективных технологий - компрессионной эластографией. А это значит, что у пациентов КДЦ «Эндос» в ряде случаев есть возможность избежать непростой процедуры с проникновением через кожу - биопсии щитовидной железы (ТАБ), - рассказывает Михаил Терёшин.

В процессе исследования врач получает качественный и количественный анализ очаговых образований щитовидки и определяет эластичность новообразований. Это помогает в дифференциальной диагностике новообразований, и позволяет обойтись без биопсии. Стоит отметить, что в 2018 году за период январь - сентябрь такую процедуру уже прошли более 3-х тысяч пациентов.

Сегодня заболевания щитовидной железы занимают одно из лидирующих мест в структуре эндокринных патологий среди жителей Тюменской области. На приёмы к эндокринологам КДЦ «Эндос» ежегодно приходят тысячи пациентов, из которых больший процент нуждается в специализированном дообследовании.