Жительница Тобольска перевела мошенникам 2,5 млн рублей, ожидая компенсации за косметику

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-30T08:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Тобольска перевела мобильным мошенникам около 2,5 миллионов рублей. 46-летняя женщина расчитывала получить компенсацию за интернет-покупку якобы опасной косметики.

Женщина рассказала в полиции, что весной 2017 года купила на сайте шесть баночек косметики общей стоимостью шесть тысяч рублей. А через полтора года, весной 2018 года ей позвонил неизвестный мужчина и поинтересовался пользуется ли она приобретенной продукцией. Получив утвердительный ответ, он напугал женщину тем, что крем вызывает аллергию и может стать причиной рака кожи.

Затем звонивший сообщил, что покупательнице полагается компенсация за приобретение товара ненадлежащего качества в размере 450 тысяч рублей, но для этого необходимо заплатить комиссионный взнос в размере 44 тысяч рублей и внести страховую сумму в размере 63 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на указанные номера банковских карт.

Через некоторое время этот же мужчина пояснил, что в связи с изменением курса доллара сумма компенсации увеличена до 900 тысяч рублей, но необходимо оплатить разницу в 89 тысяч рублей. Звонки с различных номеров поступали женщине в течении месяца. Потерпевшая исправно переводила мошенникам крупные суммы денег, якобы необходимые на оплату услуг по доставке денежных средств до города. Когда тоболячка перевела около 2,5 миллионов рублей, она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Стражи порядка сейчас устанавливают личности подозреваемых, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.