2018-11-30T07:55:42+03:00
Происшествия

В одном из магазинов Тюменской области нашли партию нелегальных сигарет

Общая сумма товара составила более 100 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Контрафактные сигареты выявлены в одном из магазинов Ишима. Торговое предприятие проверили сотрудники полиции и обнаружили товар без документов. На упаковках не было акцизных марок и специальных марок табачной продукции.

Выяснилось, что предприниматель в своем продуктовом магазине хранил свыше 2,5 тысяч пачек нелегальной табачной продукции. Общая сумма товара составила более 100 тысяч рублей.

На предпринимателя заведено уголовное дело на основании части 5 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет, сообщили в пресс-службе областного управения УМВД РФ.

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