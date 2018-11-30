Приемную мать, которая украла у детей более 1,4 млн. рублей, наказали
Приемную мать, которая похитила у своих детей более 1,4 млн. рублей, получила условный срок. Суд назначил ей 5 лет 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, женщина выплатит штраф 100 тысяч рублей.
Такое решение вынес Заводоуковский районный суд в отношении 51-летней жительницы Упоровского района.
Женщина воспитывала двух подростков-инвалидов и один из них после достижения совершеннолетия еще два года жил в семье. Когда он решил жить самостоятельно, то выяснил, что с его счетов снято около 1,4 млн. рублей. Потерпевший обратился в полицию.
В это же время второй подопечный, достигнув 18-летия, стал проживать отдельно и узнал, что и с его счетов снято более 83 тысяч рублей. Подозрение пало на приемную мать, которая созналась в содеянном и вернула деньги.
В суде первый подопечный просил строго не наказывать бывшую приемную мать, а второй - простил ее, сообщили в областной прокуратуре.