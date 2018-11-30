Тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев снял две новые короткометражки

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-30T07:23:38+03:00

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Две новые комедийные короткометражки представит завтра, 1 декабря, тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев. Премьеры пройдут в кинотеатре «Киномакс» в рамках марафона «TMN KINO». Бесплатный показ для всех желающих начнется с 19.30, зарегистрироваться на него можно здесь.

Отметим, что Шамиль в ноябре стал победителем четырех кинофестивалей и конкурсов социальной рекламы, тем самым закончив фестивальный год 12 призами. Среди его работ-победителей социальный ролик о жестоком обращении с животными «Несчастный случай», серия роликов «Воруют только лузеры», фотопроект с нетрезвыми супергероями «В пьянстве нет героизма», короткометражный фильм, собравший 1,3 млн просмотров «Не по регламенту». Лидером по количеству выигранных призов стал ролик с «пьющими» детьми «Вы – достойный пример», он собрал 7 наград. В интернете это видео так же стало самым просматриваемым из всех работ автора – его увидело 1,5 миллиона человек.

На каждом из выигранных фестивалей работы выбирали известные кинематографисты, среди которых Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев, и даже автор картин «Ной», «Реквием по мечте» и «Черный лебедь» Даррен Аронофски.

- Чаще всего фестивали приносят только грамоты, реже – статуэтки и знакомства, а еще реже – денежные призы, - говорит сам Шамиль. Так, после победы на фестивале «25 КАДР» он смог собрать себе новый рабочий компьютер для монтажа.