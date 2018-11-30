2018-11-30T06:07:17+03:00
Происшествия

Тюменка зарубила отца топором, когда он спал

Суд назначил ей максимально мягкое наказание
Маргарита КАЛИНКИНА
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В колонию общего режима отправил Тюменский районный суд жительницу села Кулаково. Женщина зарубила топором своего отца, когда он спал. При назначении накаания суд учел совокупность всех смягчающих обстоятельств и признал их исключительными.

В день престуления селянка распивала спиртное со своим отцом и его знакомым. Отец попросил включить музыку, но она отказала, так как было уже поздно. На это родитель начал кричать и оскорблять дочь нецензурной бранью. Мало того, мужчина стал замахиваться и угрожать убийством. Женщина вынуждена была убежать из дома и спрятаться в сарае.

Когда дома стало тихо, она в сенях нашла топор и зашла в квартиру, нашла отца спящим в комнате и пять раз ударила его топором по голове. После случившегося несчастная попросила соседей вызвать полицию.

В суде обвиняемая рассказалла, что до этого момента они с отцом постоянно ссорились, он сильно пил и становился агрессивным. Когда они жили семьей, и была жива мать, он избивал их всех.

Женщину признали виновной в убийстве и отправили за решетку.

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