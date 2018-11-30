2018-11-30T05:33:23+03:00
Происшествия

Авария на теплотрассе: у ТЦ "Фаворит" разлилась лужа с кипятком

Движение по проезду 9 мая перекрыто
Марина АНТОНОВА
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Авария на теплотрассе: у ТЦ "Фаворит" разлилась лужа с кипятком. Фото Denis Huzhaev vk.comАвария на теплотрассе: у ТЦ "Фаворит" разлилась лужа с кипятком. Фото Denis Huzhaev vk.com
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Гигансткая лужа с кипятком образовалась рано утром сегодня, 30 ноября, в Тюмени. Вода разлилась в районе торгового центра "Фаворит". На тепломагистрали прорвало трубу, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кипяток залил проезд 9 мая в сторону улицы Широтной, подойти к Центру олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» невозможно. Проходить в районе этого места сечас сложно и опасно, лучше найти пути обхода. Сотрудники ДПС уже перекрыли въезд на улицу со стороны кафе-клуба "Чешский дворик".

Как сообщает портал теплоснабжающей компании УСТЭК, в домах отопление и горячая вода не отключены.

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