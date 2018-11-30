В Тюмени открывается персональная выставка удивительной художницы Альфеи Мухаметовой

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-30T06:28:39+03:00

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Персональная выставка известной тюменской художницы Альфеи Мухаметовой откроется сегодня, 30 ноября в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51).

В экпозицию вошли работы, выполненные в самых разных техниках. Альфея Мухаметова постоянно открывает новые возможности, отыскивает новые эффекты и выразительные средства в керамике, батике и художественном войлоке.

Впервые вниманию тюменцев будут представлены керамические изделия: «Набор кочевника», «Голубой набор», «Север», «Весна», а также работы, выполненные в технике «эбру».

Альфея Фахриттиновна Мухаметова – член Союза художников России, член Международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии имени В.И. Муравленко. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Работы Мухаметовой находятся в частных коллекциях Германии, Канады, Китая, Японии, США, в музеях Ханты-Мансийска, Лангепаса, Тюмени, Мегиона, Покачей, Тобольска. С 2006 года живет в Тюмени.

Для гостей мероприятия Альфея Мухаметова проведёт мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «эбру». Зрители под руководством художницы смогут создать собственный шедевр и унести его домой.

Открытии выставки состоится в 16.00 часов. Тюменцев приглашают в последний день осени прикоснуться к бесконечно волшебному миру талантливого художника. Выставка будет работать до 28 февраля.