2018-11-30T05:00:52+03:00
Общество

Погода 30 ноября в Тюмени: морозно и солнечно

Температура воздуха днем составит -19 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 30 ноября в Тюмени: морозно и солнечноПогода 30 ноября в Тюмени: морозно и солнечноФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Пятница 30 ноября в Тюменской области будет морозной и преимущественно солнечной. Снегопад и метель прекратятся, но температура воздуха местами опустится до -30 градусов.

В Тюмени день прогнозируется не таким суровым. Утром столбики термометров покажут -22, днем -19, а к вечеру потеплеет до -12 градусов. Ветреная погода сохранится, порывы будут до 9 м/с.

В Тобольске похолодает до -24 -26 градусов, утром и вечером небо затянут облака, а день будет солнечным, ближе к ночи пойдет небольшой снежок. Ветер утром до 10 м/с, к вечеру - до 6 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске утром -23, вечером -19. Днем небо будет ясным, а уже ночью вновь повалит умеренный снегопад. Ветер 4-9 м/с.

В Ишиме пятница обещает быть очень облачной, но без осадков. Температура воздуха составит -22 -24 градуса. Ветер утром 6-12 м/с, к вечеру немного стихнет и будет 4-8 м/с.

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием об ответственности за «братьев наших меньших».

Сегодня также Международным днем защиты информации. Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости : людям напоминают о необходимости приянтия мер по защите компьютеров и хранимой в них информаци, в частности об установке антивирусных программ, межсетевых экранов, использовании трудно определимых паролей, физической защите информационных ресурсов и активов.

В народном календаре этот день назван Григорием Зимоуказателем. На Григрия было принято «закатывать зиму» — кувыркаться по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий — такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авария на теплотрассе: у ТЦ "Фаворит" разлилась лужа с кипятком
В Нижнетавдинском районе откроется новое придорожное кафе
«Фармасинтез-Тюмень» получит льготный заём ФРП
В Тюменской области наградили победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
В Тюмени состоялось торжественное открытие Чемпионат мира по бильярдному спорту
Майя Ломидзе: Тюменская область ведёт правильную стратегию по развитию туризма
Количество туристов, приезжающих в Тюменскую область, за пять лет выросло на 24%
В Тюменской области выберут лучшего обвальщика мяса
Атташе по культуре Посольства Австрии посетил учреждения культуры Тюменской области
В Тюмени пройдут бесплатные показы документального фильма «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных»
В Ишиме уничтожат более 2,8 тысяч бутылок алкоголя
Тюменская компания выплатит пенсионерке, сломавшей ногу, 200 тысяч рублей
Молодых сотрудников тюменской станции скорой помощи посвятят в профессию
В 2018 году тюменские производители экспортировали товары на сумму почти 2,5 млрд долларов
Тюменец остался без денег и банковских карт пока мыл машину
Многострадальный "Ремезовский дворик" в Тобольске обещают достроить к Новому году
В Тюмени подвели итоги конкурса региональных достижений «Олимпийские огоньки»
Тюменец пнул фоторадар и попал на большие деньги
Абатские предприниматели приняли участие в семинаре «Шаг за шагом»
В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 раза
Тюменские подростки из "группы риска" провели день в реабилитационном центре
Тюмень накрыл снегопад: на дорогах пробки, на тротуарах сугробы
Водителей Тюменской области просят воздержаться от поездок за город
Для предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинар
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на Ямале
Главе Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов
В Тюменской области поставят спектакли «Сказка с поворотами», «Аленький цветочек» и Горе от ума»