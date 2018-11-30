Погода 30 ноября в Тюмени: морозно и солнечно

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-30T05:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятница 30 ноября в Тюменской области будет морозной и преимущественно солнечной. Снегопад и метель прекратятся, но температура воздуха местами опустится до -30 градусов.

В Тюмени день прогнозируется не таким суровым. Утром столбики термометров покажут -22, днем -19, а к вечеру потеплеет до -12 градусов. Ветреная погода сохранится, порывы будут до 9 м/с.

В Тобольске похолодает до -24 -26 градусов, утром и вечером небо затянут облака, а день будет солнечным, ближе к ночи пойдет небольшой снежок. Ветер утром до 10 м/с, к вечеру - до 6 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске утром -23, вечером -19. Днем небо будет ясным, а уже ночью вновь повалит умеренный снегопад. Ветер 4-9 м/с.

В Ишиме пятница обещает быть очень облачной, но без осадков. Температура воздуха составит -22 -24 градуса. Ветер утром 6-12 м/с, к вечеру немного стихнет и будет 4-8 м/с.

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием об ответственности за «братьев наших меньших».

Сегодня также Международным днем защиты информации. Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости : людям напоминают о необходимости приянтия мер по защите компьютеров и хранимой в них информаци, в частности об установке антивирусных программ, межсетевых экранов, использовании трудно определимых паролей, физической защите информационных ресурсов и активов.

В народном календаре этот день назван Григорием Зимоуказателем. На Григрия было принято «закатывать зиму» — кувыркаться по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий — такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.