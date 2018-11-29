В Нижнетавдинском районе откроется новое придорожное кафе

СЕГОДНЯ 20:10 2018-11-29T20:10:49+03:00

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В Нижнетавдинском районе Тюменской области в конце 2018 года откроется новое придорожное кафе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, новым инвестиционным проектом занимается молодой предприниматель Алексей Слемнев.

Свою предпринимательскую деятельность Алексей Александрович начал в 2017 году, когда открыл неподалёку от трассы магазин товаров для охоты, рыбалки и активного отдыха. Сегодня этот магазин – крупнейшая точка с подобным ассортиментом в Нижнетавдинском районе. Для нового кафе у предпринимателя есть помещение, сделан косметический ремонт и проведены все коммуникации. Большую поддержку предпринимателю оказало «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Алексей обратился за финансовой поддержкой в региональный Фонд микрофинансирования Тюменской области. На средства займа бизнесмен планирует купить холодильное, тепловое, электромеханическое оборудование для кафе, кухонные стеллажи и полки и мебель для зала.

Напомним, ещё одно придорожное кафе открылось в Сорокинском районе 15 сентября на трассе межмуниципального значения Викулово-Большое Сорокино-Ишим. Предприниматель Даур Хамитов выполнил большую работу по ремонту и благоустройству арендуемого помещения: подключил электричество, провёл внутреннюю отделку и закупил оборудование и мебель. Благодаря проекту было создано два рабочих места. Сегодня это кафе пользуется огромной популярностью у местных жителей, в планах предпринимателя расширение меню и приобретение караоке-системы.