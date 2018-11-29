2018-11-29T20:10:49+03:00
Экономика

В Нижнетавдинском районе откроется новое придорожное кафе

Инвестпроектом занимается молодой предприниматель Алексей Слемнев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Нижнетавдинском районе откроется новое придорожное кафеВ Нижнетавдинском районе откроется новое придорожное кафеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области в конце 2018 года откроется новое придорожное кафе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, новым инвестиционным проектом занимается молодой предприниматель Алексей Слемнев.

Свою предпринимательскую деятельность Алексей Александрович начал в 2017 году, когда открыл неподалёку от трассы магазин товаров для охоты, рыбалки и активного отдыха. Сегодня этот магазин – крупнейшая точка с подобным ассортиментом в Нижнетавдинском районе. Для нового кафе у предпринимателя есть помещение, сделан косметический ремонт и проведены все коммуникации. Большую поддержку предпринимателю оказало «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Алексей обратился за финансовой поддержкой в региональный Фонд микрофинансирования Тюменской области. На средства займа бизнесмен планирует купить холодильное, тепловое, электромеханическое оборудование для кафе, кухонные стеллажи и полки и мебель для зала.

Напомним, ещё одно придорожное кафе открылось в Сорокинском районе 15 сентября на трассе межмуниципального значения Викулово-Большое Сорокино-Ишим. Предприниматель Даур Хамитов выполнил большую работу по ремонту и благоустройству арендуемого помещения: подключил электричество, провёл внутреннюю отделку и закупил оборудование и мебель. Благодаря проекту было создано два рабочих места. Сегодня это кафе пользуется огромной популярностью у местных жителей, в планах предпринимателя расширение меню и приобретение караоке-системы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Фармасинтез-Тюмень» получит льготный заём ФРП
В Тюменской области наградили победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
В Тюмени состоялось торжественное открытие Чемпионат мира по бильярдному спорту
Майя Ломидзе: Тюменская область ведёт правильную стратегию по развитию туризма
Количество туристов, приезжающих в Тюменскую область, за пять лет выросло на 24%
В Тюменской области выберут лучшего обвальщика мяса
Атташе по культуре Посольства Австрии посетил учреждения культуры Тюменской области
В Тюмени пройдут бесплатные показы документального фильма «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных»
В Ишиме уничтожат более 2,8 тысяч бутылок алкоголя
Тюменская компания выплатит пенсионерке, сломавшей ногу, 200 тысяч рублей
Молодых сотрудников тюменской станции скорой помощи посвятят в профессию
В 2018 году тюменские производители экспортировали товары на сумму почти 2,5 млрд долларов
Тюменец остался без денег и банковских карт пока мыл машину
Многострадальный "Ремезовский дворик" в Тобольске обещают достроить к Новому году
В Тюмени подвели итоги конкурса региональных достижений «Олимпийские огоньки»
Тюменец пнул фоторадар и попал на большие деньги
Абатские предприниматели приняли участие в семинаре «Шаг за шагом»
В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 раза
Тюменские подростки из "группы риска" провели день в реабилитационном центре
Тюмень накрыл снегопад: на дорогах пробки, на тротуарах сугробы
Водителей Тюменской области просят воздержаться от поездок за город
Для предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинар
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на Ямале
Главе Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов
В Тюменской области поставят спектакли «Сказка с поворотами», «Аленький цветочек» и Горе от ума»