«Фармасинтез-Тюмень» получит льготный заём ФРП

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-29T19:59:12+03:00

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Компания «Фармасинтез-Тюмень» получит 479,4 млн рублей в виде займа по программе «Лизинговые проекты». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, средства пойдут на покупку оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов, которые применяются в лечении женского бесплодия, при заместительной терапии, гинекологических заболеваниях или недостатке.

По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации, председателя Наблюдательного совета ФРП Дениса Мантурова, наблюдательный совет фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займов на реализацию 14 промышленных проектов, в том числе «Фармасинтез-Тюмень».

- Общая сумма займов ФРП на 14 проектов превысит 5,8 млрд рублей, а общая стоимость их реализации – 14 млрд рублей, - рассказал Денис Мантуров. – Прежде чем компании получат заемные средства, с ними должны быть заключены договоры займа, которые зафиксируют обязательства сторон.

Напомним, «Фармасинтез-Тюмень» производит инфузионные растворы, которые закупает Минобороны и клинические больницы Тюменской области. Благодаря жёсткому трёхступенчатому контролю, качество выпускаемых препаратов на порядок выше импортных аналогов. После того, как предприятие получит займ, оно станет единственным заводом, который выпускает рентгеноконтрастные и гормональные препараты. Также завод планирует выпускать сахароснижающие препараты и лекарства «Даруновир», которое используется при лечении ВИЧ-инфекции.