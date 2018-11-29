2018-11-29T19:38:14+03:00
Общество

В Тюменской области наградили победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Награждение состоялось в здании регионального Правительства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области наградили победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»В Тюменской области наградили победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области состоялось награждение победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, цель конкурса – привлечь общественное внимание к важности социальных вопросов, продемонстрировать конкретные примеры решения социальных задач и простимулировать организации и предприятия к заимствованию положительного опыта в этой области.

К примеру, ООО «РН-Уватнефтегаз» стало победителем сразу в семи номинациях, в т.ч. «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни» и «За развитие социального партнёрства».

Филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» стало победителем и призером в трех номинациях «За создание и развитие рабочих мест», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», «За развитие социального партнерства».

Тюменский индустриальный университет стал победителем в двух номинациях: «За формирование здорового образа жизни», «За развитие социального партнерства».

Образовательный центр «Гелиос» стал победителем в двух номинациях «За развитие кадрового потенциала», «Малая организация высокой социальной эффективности».

Как отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, для организаций конкурс – возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни.

Напомним, организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

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