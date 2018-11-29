В Тюмени состоялось торжественное открытие Чемпионат мира по бильярдному спорту

СЕГОДНЯ 19:28 2018-11-29T19:28:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени продолжается Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин. Торжественное открытие соревнований состоялось сегодня. Гостей попривествовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Уверен, что этот турнир запомнится всем яркими поединками. Болельщики станут свидетелями еще одного праздника спорта в нашем городе, где лучшие бильярдисты планеты покажут отл ичный пример молодым спортсменам, которые только делают первые шаги в этом спорте, - отметил в своем приветственном слове глава региона.

От имени депутатов Тюменской областной думы с праздником спорта всех присутствующих поздравил председатель парламента Сергей Корепанов. Он добавил, что Тюмень, как правило, ассоциируется с биатлоном, лыжными гонками и дзюдо.

- Чемпионат по бильярду областной центр принимает впервые. Но я уверен, что эти соревнования, как и все другие, проводимые в нашем регионе, пройдут на самом высоком уровне, - подчеркнул Сергей Корепанов.

В свою очередь, президент Федерации бильярдного спорта России Павел Завальный отметил, что первые дни соревнований, он не услышал ни одного нарекания относительно питания, размещения и в целом организации. Тюмень встретила спортсменов радушно. Он выразил слова признательности губернатору Александру Моору за проведение мероприятия и вручил ему благодарственное письмо.

Между тем, за первые два дня по итогам сыгранных матчей, стартовавших 28 ноября, у мужчин уже выбыло 38 спортсменов. Семь из них представители России. Среди прекрасной половины турнир покинули четыре спортсменки, из них две россиянки.

Всего же в Тюмень прибыло более 80 лучших бильярдистов мира. Это игроки из России, Украины, Латвии, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Польши, Испании, Армении, Туркменистана, Таджикистана и Белоруссии.