Майя Ломидзе: Тюменская область ведёт правильную стратегию по развитию туризма

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-29T18:49:31+03:00

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Руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе выразила мнение, что у Тюмени есть все предпосылки и возможности для развития туризма. Об этом сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

На рабочем совещании с экспертами в сфере туризма, в рамках туристского форсайт-форума, Майя Ломидзе заявила, что стратегия развития туризма, по которой сегодня движется Тюменская область – самая правильная. За полтора-два года, когда в области приступили к развитию туризма, в регионе сделан огромный рывок.

- Тюменская область стала ярко видна на туристической карте России, надеемся, что через какое-то время она будет видна и на карте мира. Многое сделано, но нужна большая системность в развитии отрасли. То, что такой форум проходит в Тюмени – шаг к ее формированию. У региона много преимуществ по сравнению с другими территориями, находящимися в тех же широтах. Это хорошая инфраструктура, транспортное сообщение. В регионе есть такая жемчужина, как Тобольск. В этом городе можно пережить уникальные впечатления, что для современного туриста очень важно, - отметила она.

По её словам, Тюмень – флагман и двигатель «Императорского маршрута», который становится центром притяжения и причиной приехать в Тюменскую область.

- Тюмень пока ассоциируется с двумя составляющими: нефть и холод. Один из важных факторов развития туризма – комфортная среда пребывания для тех, кто здесь живет, тогда сюда захотят приехать и гости, - подчеркнула Ломидзе.