СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-29T18:39:43+03:00

Количество туристов, приезжающих в Тюменскую область, за пять лет выросло на 24% Фото: Татьяна Коркина

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В Тюменской области устойчиво растёт объём туристического потока. Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, за последние 5 лет количество туристов выросло на 24%, экскурсантов – в 2,6 раза, почти в 3 раза увеличилось количество объектов размещения, номерной фонд вырос в 1,6 раза.

За 2017 год рост объёма платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма составил 37% к 2014 году. Число организаций, которые работают в сфере туризма, достигло почти 17 тысяч, включая смежные отрасли, в т.ч. 24% - субъекты малого и среднего предпринимательства.

Сегодня в Тюменской области создана вся инфраструктура для приёма туристов. Так, в январе 2017 года международный аэропорт Рощино был введён в эксплуатацию после масштабной реконструкции, есть развитая дорожная сеть и железнодорожное сообщение, включая запущенный в июле состав брендированных вагонов по направлению Тюмень – Тобольск – Тюмень с удобным расписанием отправления-прибытия, функционирует 325 объектов размещения (отели, гостиницы, базы отдыха, санатории), более 1,7 тысяч объектов питания, порядка 40 музеев.

В сфере туризма трудятся 23 официально зарегистрированных на территории Тюменской области туроператора, 275 туристских агентств. По словам губернатора Александра Моора, сегодня в регионе рассматривают туристическую отрасль как комплекс, который в ближайшее время позволит сделать рывок в развитии малого и среднего бизнеса.

- Здесь как раз могут проявить себя индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые будут создавать глобальный туристический продукт. Мы используем все наши преимущества, Тобольск, история императорской семьи, нефть. В перспективе большой потенциал в комплексном развитии медицинского туризма, - отметил он.