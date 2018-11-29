2018-11-29T18:20:20+03:00
Общество

В Тюменской области выберут лучшего обвальщика мяса

Состязания пройдут уже завтра
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области выберут лучшего обвальщика мясаВ Тюменской области выберут лучшего обвальщика мясаФото: Татьяна Коркина
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Восемь конкурсантов примут участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший обвальщик мяса» состоится 30 ноября.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, за звание лучшего в своей профессии будут бороться участники из шести мясоперерабатывающих предприятий области. Среди них: сотрудники АО «Мясокомбинат Ялуторовский», АО «ПурагроУк», ООО «Ишимский мясокомбинат», ООО «Ясень-Агро», ООО «Согласие» и ООО ТПК «КООППРОМ».

Чтобы вырвать победу у соперников, тюменцам предстоит пройти два этапа: теоретический и практический. Теоретическая часть предполагает собой ответы на вопросы об инструментах, правилах личной гигиены, температурных режимах обработки мяса, последовательности операций и охране труда.

Практическая включает в себя быстрое и качественное выполнение операции по обвалке мяса. Основная задача обвальщика - отделить мясо от кости так, чтобы не повредить мышцу. Участник должен обладать физической силой, соблюдать правила безопасности и показать свой профессиональный опыт при определённой сноровке.

Победители и призёры получат дипломы и денежные сертификаты. Конкурсанты, которым не удастся занять призовых мест, наградят дипломами за участие и памятными сувенирами. Лучшие представители профессии представят регион на окружном этапе конкурса «Славим человека труда!», который пройдет в марте 2019 года в Кургане.

Напомним, конкурс направлен на повышение престижа и социального статуса рабочих и инженерных профессий, возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку.

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