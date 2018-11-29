2018-11-29T17:21:12+03:00
Звезды

Атташе по культуре Посольства Австрии посетил учреждения культуры Тюменской области

Симон Мраз отметил, что у региона большой потенциал
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Департамент культуры Тюменской областиФото: Департамент культуры Тюменской области
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Атташе по культуре Посольства Австрии, директор австрийского культурного форума Симон Мраз с 26 по 28 ноября посетил учреждения культуры региона в рамках официального визита. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, визит австрийца состоялся в целях развития культурно-гуманитарного сотрудничества между нашим регионом и Австрией.

Симон Мраз посетил Тюменский драматический театр, где генеральный директор концертно-театрального объединения Юлия Шакурская и директор театра Сергей Осинцев рассказали о истории тюменского театра, здании ТБДТ и его возможностях. Кроме того, гостю показали рабочий процесс подготовки к спектаклю «Анна Франк» и закулисную жизнь театра: реквизиторский цех и гримерные артистов.

Помимо всего прочего Симон Мраз посетил и другие учреждения культуры: Дворец культуры «Нефтяник», Тюменская филармония, Музейный комплекс им.И.Я.Словцова, исторический парк «Россия — моя история» и Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, в которой атташе по культуре выдали именной электронный читательский билет.

По мнению Симона Мраза, у Тюменской области огромный потенциал и богатое культурно-историческое наследие. По окончании встречи обе стороны наметили дальнейшие планы по взаимодействию и сотрудничеству.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что три учреждения культуры получили гранты от Правительства Тюменской области – Тюменская филармония, Театр кукол и Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова. В следующем году здесь поставят спектакли «Сказка с поворотами», «Аленький цветочек» и Горе от ума».

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