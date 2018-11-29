2018-11-29T15:09:42+03:00
Общество

В Тюмени пройдут бесплатные показы документального фильма «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных»

Героями ленты стали волонтёры добровольческих организаций
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент культуры Тюменской областиФото: департамент культуры Тюменской области
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В Международный День волонтёра, 5 декабря, в Тюмени, как и по всей стране, пройдут бесплатные показы социального просветительского мотивирующего документального фильма «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, героями ленты стали волонтёры различных добровольческих организаций и проектов со всей страны.

Показ картины – ключевое событие Года добровольца. Это фильм о людях, которым небезразлично всё то, что происходит вокруг, и о людях, которых безвозмездно помогать всем и каждому – волонтёрам. В департаменте культуры Тюменской области рассказали «Комсомольской правде – Тюмень», что создатели фильма задались целью рассказать людям о волонтёрском движении в России и подать пример и дать им возможность стать частью мира добровольцев. Полнометражная документальная картина создана в рамках медиапроекта #ЯВолонтер.

В съёмках картины приняли участие такие российские деятели культуры, как Дина Корзун, Алексей Серебряков, Ксения Алферова, Андрей Звягинцев, Варвара Шмыкова, участники музыкальной группы "Грот" Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко.

Показы в Тюмени пройдут 5 декабря:

- в малом зале Дворца культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко» (ул. Осипенко, 1) в 11 часов.

- в амфитеатре Музейного комплекса им И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 15 часов.

Напомним, 5 декабря также подведут итоги Года волонтёра в Тюменской области в Тюменской филармонии. В мероприятии примут участие более тысячи активных молодых тюменцев, включая лидеров и руководителей добровольческого движения юга региона.

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