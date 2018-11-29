2018-11-29T14:45:35+03:00
Происшествия

В Ишиме уничтожат более 2,8 тысяч бутылок алкоголя

Спиртные напитки оказались поддельными
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Штраф в сто тысяч рублей получил житель Ишима, который купил и хранил в своем гараже поддельный алкоголь. В конце 2017 года полиция нашла у него более 2,8 тысяч бутылок водки, коньяка и текилы. По версии следствия, мужчина приобрел спиртное, чтобы затем продавать его.

Часть алкоголя хранилась в канистрах, часть - в бутылках с поддельной маркировкой. Документов на них не было. Общая сумма товара составила более полумиллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Как установила экспертиза, образцы изъятого алкоголя не соответствовали ГОСТ по крепости, а некоторые из них — по полноте налива в бутылки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в результате суд наказал мужчину уголовным штрафом. Весь изъятый алкоголь будет уничтожен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени пройдут бесплатные показы документального фильма «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных»
Тюменская компания выплатит пенсионерке, сломавшей ногу, 200 тысяч рублей
Молодых сотрудников тюменской станции скорой помощи посвятят в профессию
В 2018 году тюменские производители экспортировали товары на сумму почти 2,5 млрд долларов
Тюменец остался без денег и банковских карт пока мыл машину
Многострадальный "Ремезовский дворик" в Тобольске обещают достроить к Новому году
В Тюмени подвели итоги конкурса региональных достижений «Олимпийские огоньки»
Тюменец пнул фоторадар и попал на большие деньги
Абатские предприниматели приняли участие в семинаре «Шаг за шагом»
В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 раза
Тюменские подростки из "группы риска" провели день в реабилитационном центре
Тюмень накрыл снегопад: на дорогах пробки, на тротуарах сугробы
Водителей Тюменской области просят воздержаться от поездок за город
Для предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинар
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на Ямале
Главе Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов
В Тюменской области поставят спектакли «Сказка с поворотами», «Аленький цветочек» и Горе от ума»