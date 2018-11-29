В Ишиме уничтожат более 2,8 тысяч бутылок алкоголя

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-29T14:45:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Штраф в сто тысяч рублей получил житель Ишима, который купил и хранил в своем гараже поддельный алкоголь. В конце 2017 года полиция нашла у него более 2,8 тысяч бутылок водки, коньяка и текилы. По версии следствия, мужчина приобрел спиртное, чтобы затем продавать его.

Часть алкоголя хранилась в канистрах, часть - в бутылках с поддельной маркировкой. Документов на них не было. Общая сумма товара составила более полумиллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Как установила экспертиза, образцы изъятого алкоголя не соответствовали ГОСТ по крепости, а некоторые из них — по полноте налива в бутылки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в результате суд наказал мужчину уголовным штрафом. Весь изъятый алкоголь будет уничтожен.