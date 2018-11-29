2018-11-29T14:06:15+03:00
Общество

Тюменская компания выплатит пенсионерке, сломавшей ногу, 200 тысяч рублей

Женщина упала на гололеде у автобусной остановки
Маргарита КАЛИНКИНА
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Моральный вред в 200 тысяч рублей выплатит пожилой тюменке ООО «Гарни». Такое решение вынес городской суд по иску женщины. 59-летняя пенсионерка поскользнулась на обледенелом тротуаре и упала возле остановки «Розы Трениной» на улице Широтной. Женщина шла в поликлинику, в результате сломала лодыжку.

Инцидент произошел 30 ноября 2017 года. Тогда женщине один из прохожих вызвал скорую помощь. Потерпевшей в больнице сделали операцию, а в марте 2018 года еще одну. Согласно заключению экспертов тюменке был причинен тяжкий вред здоровью.

В апреле 2018 года пенсионерка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать ей моральный вред с компании, которая должна была чистить тротуар. Накануне, 28 ноября, суд Ленинского округа Тюмени полностью удовлетворил иск, сообщили в областной прокуратуре.

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