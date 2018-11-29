Молодых сотрудников тюменской станции скорой помощи посвятят в профессию

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-29T13:40:13+03:00

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Молодые специалисты – врач и 25 фельдшеров, которые пришли работать на тюменскую станцию скорой помощи, уже три месяца трудятся на выездных бригадах: завтра на центральной подстанции их торжественно посвятят в профессию. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новички послушают напутственные слова главного врача, ветеранов скорой помощи, получат памятные свидетельства о принятии в трудовую семью и покажут творческие номера.

Как рассказала руководитель административно-хозяйственной службы ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» Лариса Дьяченко, в 2018 году значительно снизилась текучка кадров.

- Сотрудники уходили служить в армию, в декрет, переезжали жить в другие города. Поэтому на конец лета вакансий на должность фельдшера общепрофильной выездной бригады было мало. В первую очередь мы приняли финалистов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» среди студентов и выпускников медколледжей с красными дипломами, - рассказала Лариса Дьяченко.

По её словам, ещё 8 молодых специалистов удалось взять после увеличения количества бригад, предназначенных для обслуживания более 20-ти населённых пунктов Нижнетавдинского района (Кунчур, Торгили, Мияги и Тангачи, с. Бухтал, с. Тюнево, п. Карагандинский). С мая на экстренные вызовы сюда выезжают бригады скорой помощи из Тюмени.

Специалист отметила, что с 2017 года учреждение активно работает с ТюмГМУ, добиваясь для студентов, которые хотят работать на «скорой», бюджетных мест в ординатуре. Стоит отметить, что к работе на выездных бригадах врачи допускаются только после двухлетнего обучения в ординатуре по скорой медицинской помощи.