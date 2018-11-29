2018-11-29T12:57:36+03:00
Экономика

В 2018 году тюменские производители экспортировали товары на сумму почти 2,5 млрд долларов

Поставки Тюменской области выросли
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Экспорт товаров тюменских производителей вырос почти до 2,5 миллиарда долларовЭкспорт товаров тюменских производителей вырос почти до 2,5 миллиарда долларовФото: Татьяна Коркина
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С января по сентябрь 2018 году величина тюменского экспорта составила 2 млрд 447 млн $ США, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на данные Уральского таможенного управления.

Экспорт в страны СНГ увеличился на 20,5% и составил 240, 6 млн долларов США, а поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 14,7% и составили более 2,2 млрд долларов США. Динамику показали такие виды продукции, как химическая промышленность, каучук. Поставки этой продукции увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт минеральных продуктов составил 11,2%, почти на 3,9% выросли поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Стоимостный объем такой группы товаров, как машины, оборудование и транспортные средства увеличился на 73%.

В общей сложности внешнеторговый оборот Тюменской области за 9 месяцев 2018 года составил 3 млрд 702 млн долл. США. Это на 260 млн долл. США больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За эти девять месяцев основные поставки осущствлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию, Бельгию, Польшу и Беларусь.

Укреплению экспортного потенциала Тюменской области способствуют меры поддержки экспортеров, принятые региональным правительством. В их числе – образовательные программы, консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт, организация въездных и выездных международных визитов.

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