СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-29T12:15:40+03:00

Тюменец остался без денег и банковских карт пока мыл машину Фото: Ольга Крыльцова

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На одной из автомоек Тюмени постоянный клиент остался без партмоне. Мужчина оставил его на столе в клиентской зоне, а вернувшись, уже не нашел. В бумажнике находились банковские карты, деньги и документы. Сумма ущерба, по словам автомобилиста, составила 43 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив камеры видеонаблюдения, стражи правопорядка установили, что кража совершена одним из сотрудников мойки. Завладев партмоне, мужчина сразу же уехал с работы. 31-летнего подозреваемого разыскали. Он пояснил, что деньги уже потратил, а документы находятся у него дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.