Многострадальный "Ремезовский дворик" в Тобольске обещают достроить к Новому году

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-29T11:19:26+03:00

Долгострой не могут ввести в эксплуатацию уже восемь лет

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Долгострой в границах улиц Ремезова-Октябрьская-Ленская в Тобольске планируется сдать до конца 2018 года. Строительство ЖК Ремезовский дворик в исторической части города идет восьмой год, и задержка произошла в связи с незаконным увеличением застройщиком этажности здания.

Строительство дома находится на контроле областной прокуратуры.

Для сохранения дома и прав дольщиков изменены градостроительные регламенты охранных зон объектов культурного наследия Тобольска. В августе достраивать дом взялась новая подрядная организация - ООО «Жилищное строительство». Ее директор Азмет Хут на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья рассказал об объеме выполненных работ и пообещал сдать дом в декабре.

На совещании также рассмотрена ситуация со строительством жилых домов в районе совхоза «Плодовый» в Тюмени. Как сообщил директор подрядной организации ООО «ЭкоДом ЖБИ-1» Александр Палеев, дома ГП-1 и ГП-2 практически готовы, а дома ГП-3, ГП-4 и ГП-5 планируется сдать во втором квартале 2019 года.

Судьбу еще одного многоквартирного долгостроя в поселке Винзили Тюменского района будет решать Главное управление строительства. Об этом руководство ГУСа попросила глава Тюменского района Светлана Иванова. Дом возводится с 2015 года и застройщик неоднократно переносил сроки сдачи. На днях в отношение директора компании возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства объекта в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Сейчас денег на завершение строительства у застройщика нет.